Рекорд Европы: 12 млн. доз кокаина

Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота рекордную для Европы партию кокаина стоимостью 180 млн. долларов.

Об этом сообщила сегодня журналистам начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«В результате мероприятий, направленных на пресечение деятельности транснациональных организованных преступных группировок, которые специализируются на контрабанде кокаина из стран Латинской Америки в Европу, ликвидирован канал контрабандного перемещения тяжелого наркотика в Украину с использованием морского транспорта», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Она сообщила, что в середине июля в порт Одессы из Венесуэлы прибыли два контейнера с бывшими в употреблении индукционными плавильными печами. В результате тщательного досмотра бетонных конструкций сотрудниками СБУ, таможни, пограничной службы в специально оборудованных тайниках было выявлено 1192,95 кг кокаина. По словам М.ОСТАПЕНКО, эти наркотики были расфасованы в 1200 брикетов – всего 12 млн. доз.

Ориентировочная стоимость наркотического средства составляет почти 180 млн. долларов.

По словам М.ОСТАПЕНКО, грузополучателем на территории Украины была коммерческая структура из Ивано-Франковской области. Указанная фирма была недавно аккредитована в таможенных органах, и это была ее первая внешнеэкономическая операция, что «усиливало подозрение работников правоохранительных органов о создании СПД специально для осуществления контрабандной сделки».

Результатом спецоперации, которая проходила на территории Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей, СБУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами были задержаны пять человек, которые подозреваются в совершении этого преступления. В частности, это граждане России, Германии, Болгарии и двое граждан Украины.

М.ОСТАПЕНКО также сообщила, что следственным отделом управления СБУ в Одесской области по факту контрабанды кокаина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 305 Уголовного кодекса Украины.

«На протяжении последнего месяца Службой безопасности во взаимодействии с другими уполномоченными органами разоблачен уже третий случай контрабандного перемещения кокаина из стран Латинской Америки в Украину с использованием морского транспорта. Из незаконного оборота изъято свыше 1900 кг указанного наркотика», - отметила М.ОСТАПЕНКО.