На телеэкранах появится "2+2"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня на заседании принял четыре решения о переоформлении лицензии на вещание ООО «Гравис-Кино».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, изменение, которое компания просила внести в лицензии, касалось логотипа этой компании. Следовательно, отныне зрители на своем экране вместо привычного «КИНО» будут видеть логотип «2+2».

Принимая это решение, члены Национального совета пошутили, что, возможно, скоро на экранах телевизоров появятся логотипы «3+3», «4+4» и т.д, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем Совещание не смогло принять результативных решений при рассмотрении вопроса о переоформлении трех лицензий Частного АО «Наше радио».

Радиовещательная компания хотела внести в лицензию изменения о вещании на государственном языке, отметили в пресс-службе.

В лицензии этой компании отмечено 100 процентов вещания на украинском языке. Теперь «Наше радио» просило переоформить лицензии, подчеркнув в них показатель - не меньше 75%.

Между тем, как выяснили члены Национального совета, во время конкурса именно такой процент отмечался в конкурсных условиях, и именно на такие условия соглашалась компания, получая лицензию.