Евро на межбанке идет вверх
12:27, 29 июля 2010Общество
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Рубль тоже дорожает
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8910/7,8960, к 12:00 сузился спрэд - 7,8920/7,8940 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены поднялись до 0,2614/0,2616.
В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,1699 (-0,0686).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3035/1,3037, а к 12:00 повысились до 1,3071/1,3073.
Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2890/10,2980, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3105/10,3170.
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