Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8910/7,8960, к 12:00 сузился спрэд - 7,8920/7,8940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613, к 12:00 цены поднялись до 0,2614/0,2616.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,1699 (-0,0686).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3035/1,3037, а к 12:00 повысились до 1,3071/1,3073.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,2890/10,2980, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3105/10,3170.