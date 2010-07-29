Курс евро в обменниках Киева растет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8834 грн./долл., продают – по 7,9052 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 28 июля – курс покупки вырос на 0,02%, курс продажи – на 0,01%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8660-7,8970 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,1761/10,3207 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1000-10,2700 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2800-10,4000 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 28 июля вырос на 0,01% и сегодня составляет 0,2532 грн./рубль, продажи – повысился на 0,03% – до 0,2619 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня повысился на 0,01% и составляет 7,8802 грн./долл., курс продажи снизился на 0,002% – до 7,9029 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8660-7,8910 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8980-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,2% и сегодня составляет 10,1975 грн./евро, продажи – на 0,08% – до 10,3157 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1000-10,2800 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2800-10,3600 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,07% по сравнению с 28 июля и сегодня составляет 0,2539 грн./рубль, продажи – повысился на 0,14% – до 0,2621 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2605-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 10,1/10,35 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,860/7,905 грн., евро – 9,950/10,500 грн., рубль – 0,252/0,262 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,865/7,904 грн., евро – 10,10/10,40 грн., рубль – 0,254/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 29 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,893200, к евро – 10,254845, к российскому рублю – 0,261310.