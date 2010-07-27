Энергосистема не выдерживает частных пансионатов

ОАО "Херсоноблэнерго" заявляет об угрожающей ситуации, сложившейся с энергоснабжением области в связи с нарастающими тенденциями несанкционированного сверхлимитного потребления электроэнергии на курортах Арабатская стрелка (Азовское море) и Железный порт (побережье Черного моря).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в соответствующем заявлении, распространенном пресс-службой "Херсоноблэнерго".

Облэнерго, в частности, обращает внимание, что на упомянутых курортах участились случаи, когда владельцы частных пансионатов, имеющие договора на потребление электроэнергии в рамках объемов, предусмотренных для бытовых абонентов, в 10 раз превышают нормы потребления, что приводит к выходу из строя оборудования компании.

"Херсоноблэнерго" отмечает также, что помимо незаконности такой схемы, сверхлимитное потребление электроэнергии по тарифам, установленным для населения, в конечном итоге приводит к недополучению средств местными бюджетами.

В этой связи "Херсоноблэнерго" вынуждено вводить ограничение мощности потребления для таких объектов до уровня, предусмотренного действующими договорами. При этом, компания призывает владельцев пансионатов и магазинов курортов пойти по законному пути, и заключить договора на необходимую таким заведениям мощность.