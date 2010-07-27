Министр: если будет урожай кукурузы, то нет никакой катастрофы

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения уборки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам, уборка в Украине задержалась, и если раньше прогнозировалось собрать 46 млн. тонн зерна, то теперь ожидается 42 млн. тонн.

При этом министр отметил, что есть беспокойство за урожай в Одесской области, где выше норматива процент проросшего зерна.

"В то же время, когда началась уборка в центральной части Украины, стало понятно, что она дает высококачественное зерно. Хотя график уборки изменился, удалось все-таки получить немало высококачественного зерна. Также при хороших погодных условиях можно будет собрать качественный урожай кукурузы, а это значит, что никакой катастрофы с проведением уборки в стране нет», – заверил министр.

Также он уточнил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна в Украине государство сможет экспортировать около 16-17 млн. тонн фуражного зерна, а выручка от этого может даже превысить прошлогоднюю.

В целом, отметил Н.ПРИСЯЖНЮК, если возникнет такая необходимость, то «правительство обязательно будет контролировать экспорт как фуражной, так и продовольственной пшеницы и в случае необходимости вводить квотирование на экспорт последней».