Трем районам Киева перекрыли горячую воду

Газоснабжающая организация ДК «Газ Украины» прекратила подачу топлива на ТЭЦ-6 АК «Киевэнерго», что делает невозможным возобновление горячего водоснабжения части потребителей столицы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

В сообщении отмечается, что ТЭЦ-6 обеспечивает тепловой энергией потребителей Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского района Киева.

“Последние две недели, с 12 по 26 июля, “Киевэнерго” осуществляла ежегодные гидравлические испытания теплосетей зоны ТЭЦ-6. Одновременно с этими работами компания проводила профилактические ремонты оборудования станции для подготовки к работе в отопительный период. С 26 июля “Киевэнерго” готова возобновить производство тепловой энергии для горячего водоснабжения, но отсутствие газа делает невозможным переход на плановый режим”, - отмечается в сообщении.

Как подчеркивается, причина действий газопоставщиков по прекращению подачи газа на ТЭЦ-6 - задолженность энергокомпании за использованное топливо.

В настоящее время долг “Киевэнерго” перед газопоставщиками составляет немного более 2 млрд. грн. При этом, по окончании отопительного сезона, на протяжении трех месяцев компания не наращивает долг по оплате за газ для производства тепла, а даже сокращает его.

В “Киевэнерго” напоминают, что согласно постановлению Кабмина от 31 мая 2010 года № 371, КГГА обязана осуществлять погашение энергокомпании задолженности по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию, которая на 01.07.2010 превышает 2 млрд. грн. Только после этого “Киевэнерго” получит финансовую возможность оплатить двухмиллиардный долг перед ДК «Газ Украины».