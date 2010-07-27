Евро на межбанке вырос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8910/7,8980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2610/0,2613, котировки по евро-гривне выросли до 10,2655/10,2770. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3004/1,3006 (понедельник - 1,2930/1,2932).

В понедельник, 26 июля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8960.