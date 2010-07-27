Николаенко и Квит поддержали идею Табачника

Бывший министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что все высшие учебные заведения должны быть подчинены Министерству образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, существенным недостатком является то, что сегодня вузы находятся в подчинении 22 министерств и ведомств. Он отметил, что таким образом происходит “распыление внимания государства к этим учебным заведениям”.

С.НИКОЛАЕНКО отметил, что сегодня в профильных министерствах созданы специальные структуры, которые занимаются вопросами образования. В то же время, по его словам, чтобы утвердить определенный учебник, для профильного вуза необходимо обязательное его утверждение не только в этом министерстве, но и затем еще раз в Министерстве образования и науки. “То есть, двойная бюрократия”, - констатировал он. По словам С.НИКОЛАЕНКО, за рубежом такой практики нет, чтобы вузы подчинялись профильным министерствам. “Происходит в Украине распыление усилий. “Мы (речь идет о Минобразования - УНИАН) можем абсолютно спокойно готовить кадры для Министерства внутренних дел, для Министерства обороны, для медицины”, - отметил С.НИКОЛАЕНКО.

В свою очередь президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Сергей КВИТ также выразил убеждение, что “все университеты должны относиться к Министерству образования и науки”. По его словам, это позволит обеспечить контроль качества образования. По его мнению, все инициативы, касающиеся “передачи в другие министерства и ведомства вузов, являются неправильными”.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за передачу всех высших учебных заведений в управление Министерства образования и науки. По его словам, ведомственное дробление вузов создает искусственные проблемы.