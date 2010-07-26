Милиция задержала разыскиваемого зэка, побывавшего за решеткой 7 раз

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел в Винницкой области 22 июля задержали разыскиваемого Интерполом жителя Молдовы, который сбежал из мест лишения свободы и скрывался под чужим именем в Винницкой области.

Об этом журналистам сообщил сотрудник Винницкого сектора Украинского бюро Интерполо Василий ПАНЬКЕВИЧ.

Сотрудники милиции задержали 50-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи из магазина в селе Ровец Винницкого района. Мужчина представился жителем Кировской области России, при этом у него отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность.

В связи с чем был направлен запрос в Россию для выяснения личности задержанного.

По запросу выяснилось, что в Кировский области действительно проживает человек с таким именем и фамилией, который в данный момент находится по месту жительства, а данные даты рождения и внешнее описание не соответствуют данными задержанного в Винницкой области.

После этого сотрудники винницкой милиции направили в Россию копию дактилокарты задержанного, по которой установлена причастность задержанного в Винницкой области к совершению нераскрытой кражи на территории России в 2004 году.

При этом выяснилось, что задержанный является жителем Молдовы, ранее семикратный судимый на территории Молдовы, Украины и России с другим именем и фамилией.

По данным российских правоохранительных органов, человек с 2003 года находится в розыске за совершение побега с мест лишения свободы на территории Молдовы.

По мнению сотрудника Интерпола, задержанный специально представился чужим именем, чтобы за совершение кражи в Украине отбыть незначительный срок наказания и получить на руки документы на чужое имя, избежав при этом наказания за совершенный побег в Молдове.

Сейчас сотрудники Интерпола направили материалы по задержанному в Молдову и Россию и намерены экстрадировать его для дальнейшего отбывания наказания.