Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,09/10,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,97-10,17 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 25 июля понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2517 грн./рубль, продажи – повысился на 1,4% - до 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2579-0,2640 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,9% и сегодня составляет 10,12 грн./евро, продажи – на 0,6% - до 10,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,97-10,17 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,4% по сравнению с 25 июля и сегодня составляет 0,2519 грн./рубль, продажи – повысился на 1,4% - до 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2579-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,86/7,90 грн., евро – 9,90/10,40 грн., рубль – 0,2510/0,2650 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,903 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,896, к евро – 10,183471, к российскому рублю – 0,25987.