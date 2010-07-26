Депутат Бондаренко родила мальчика

Народный депутат от Партии Регионов Елена Бондаренко в воскресенье родила мальчика.

Она рассказала «Сегодня», что младенца назвали Мишей, он весит 3 кг, а его рост - 50 см. «Еще в пятницу я была на работе в Киеве и чувствовала себя хорошо. До этого отдыхала в «Ореанде» вместе с родителями и старшей дочкой Полиной», - сказала Елена. Любопытная деталь: и сама Елена, и ее муж, замглавы МЧС Андрей Бондаренко, дочь, а теперь и сын — все родились в воскресенье.

Пополнения ждут еще две народных избранницы. Ирина Горина рассказала, что родит ориентировочно в середине августа. «Судя по результатам УЗИ, будет мальчик. Имя я пока говорить не хочу. Где буду рожать, еще не решила, есть два варианта: или в Киеве, или за рубежом. Очень много людей хотят быть рядом, поэтому, скорее всего, выберу Киев», - рассказала нардеп.

Также в августе подходит срок родов и у нардепа Леси Оробец. У Олеси уже есть дочь София, которая появилась на свет в 2008 году в элитной клинике «Исида».Там же она собирается родить и второго малыша.