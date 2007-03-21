Януковичу удалось остановить ножницы

Правительство в 2007 году намерено выйти на позитивный баланс внешнеторгового сальдо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во вступительном слове на расширенном заседании Кабинета Министров Украины.

По его словам, возглавляемое им правительство в 2004 году оставило позитивный экспортно-импортный баланс с положительным сальдо 7 млрд. долл. Последующие правительства, отметил премьер, привели экономику к отрицательному сальдо в объеме 3 млрд. долл.

В этой связи В.ЯНУКОВИЧ заявил, что новому правительству удалось остановить темпы роста отрицательного сальдо во внешнеторговых операциях.

«Нам лишь удалось на данный момент остановить ножницы темпов роста экспорта и импорта. Сегодня стоит задача, чтобы уже в текущем году эту проблему решить и выйти на положительное сальдо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики прогнозирует по итогам 2007 года «нулевое» сальдо внешнеторгового баланса.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января 2007 года составило 492,2 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2006 году составило 2 млрд. 973,7 млн. долл. против положительного на уровне 1 млрд. 291,8 млн. долл. в 2005 году.

В госбюджете-2007 правительство прогнозировало выйти на небольшой профицит - примерно 163 млн. долл.