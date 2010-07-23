ЕБРР улучшил прогноз ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4% до 4,1%.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, при этом ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году на уровне 4%.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Украины в 1 квартале текущего года составил 4,9%, во 2 квартале - 2,3%, в 3 квартале составит - 2,9%, в 4 квартале - 6%.

Напомним, в мае т.г. ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 и 2011 годах с 3% до 4%.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,3%, в 2011 году - 4,5%.