Попов не отдаст "Киевгорстрой" семье Черновецкого

Глава правления – президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Василий МОЖАР не делал никаких публичных заявлений об изменении структуры собственности компании.

Об этом говорится в официальном комментарии компании, переданном УНИАН.

“Правление АО ХК “Киевгорстрой” осуществляет непосредственное управление деятельностью холдинга и не ведет реестр акционеров, поскольку эта функция, в соответствии с действующим законодательством, возложена на соответствующие уполномоченные структуры (регистраторов). Следовательно, учитывая, что ведомости о текущей структуре собственности поступают не в режиме реального времени, а с соответствующей периодичностью, они принципиально не являются и не могут быть темой комментариев руководства холдинга”, - сказано в сообщении компании.

В компании назвали не соответствующим действительности сообщение, распространенное рядом СМИ, о продаже холдинга зятю мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКО.

Как сообщалось в СМИ, по данным информированного источника, на собрании директоров компании в четверг, 15 июля В.МОЖАР сообщил, что у компании теперь есть новый владелец, при этом, он так и не был представлен руководству. Как уточнил источник, это означает, что «Киевгорстрой» выведен из коммунальной собственности.

Кроме того, по данным источника, в компании существует мнение, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник также сообщил, что собрание акционеров холдинга, которое неоднократно переносилось, предварительно назначено на 8 сентября т.г.

Со своей стороны, первый зампредседателя Киевской городской госадминистрации Александр Попов утверждает, что холдинговая компания "Киевгорстрой" на сегодняшний день находится в коммунальной собственности.

"Не было никаких движений акций, все (80%) находятся в коммунальной собственности", – сказал он.

Попов добавил, что дал поручение проверить распространенную в СМИ информацию о выводе акций из коммунальной собственности.