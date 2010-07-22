Скутерист попал под поезд
18:51, 22 июля 2010Общество
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Трагедия в Полтавской области
Сегодня в Кременчуге Полтавской области на железнодорожном переезде скутерист попал под поезд.
Об этом УНИАН сообщили в линейном отделении милиции на станции Кременчуг.
По их данным, водитель скутера, по всей видимости, не увидел поезд или хотел проскочить перед ним, и был травмирован.
Его госпитализировали в третью горбольницу Кременчуга, где он находится в коме.
«Его состояние крайне тяжелое. У него серьезная черепно-мозговая травма», - отмечают врачи реанимационного отделения.
Из-за аварии движение поезда «Кременчуг-Харьков», под колеса которого попал скутерист, было остановлено на 24 мин.
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