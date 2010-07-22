Сегодня в Кременчуге Полтавской области на железнодорожном переезде скутерист попал под поезд.

Об этом УНИАН сообщили в линейном отделении милиции на станции Кременчуг.

По их данным, водитель скутера, по всей видимости, не увидел поезд или хотел проскочить перед ним, и был травмирован.

Его госпитализировали в третью горбольницу Кременчуга, где он находится в коме.

«Его состояние крайне тяжелое. У него серьезная черепно-мозговая травма», - отмечают врачи реанимационного отделения.

Из-за аварии движение поезда «Кременчуг-Харьков», под колеса которого попал скутерист, было остановлено на 24 мин.