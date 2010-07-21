В Херсоне задержали братьев-разбойников

В Херсоне задержали двух братьев, 21 года и 29 лет, которые совершили разбойное нападение на почтовое отделение в октябре 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МВД в Херсонской области, братья в масках вошли в почтовое отделение в Херсоне и приказали посетителям отвернуться к стене, пригрозив физической расправой. Под дулом пистолета они забрали у кассира почты всю наличность - 23 тысячи гривень.

После этого злоумышленники скрывались в другой области, однако не прекращали своей преступной деятельности.

Следствию уже известны несколько фактов разбойных нападений на почтовые отделения с участием задержанных на территориях разных областей. К тому же, братья сознались, что в ближайшее время планировали совершить очередное преступление в Херсоне.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).