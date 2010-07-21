У СБУ к Диденко есть 22 вопроса

СБУ намерена получить от бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО ответы на 22 вопроса, касающиеся обстоятельств продажи газа из подземных хранилищ, принадлежащего «РосУкрЭнерго», сообщают « Подробности » со ссылкой на газету «Экономические известия».

Также СБУ намерена выяснить роль экс-премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в том, что юристы, представляющие интересы Украины в Стокгольмском арбитраже в деле против РУЭ, были вынуждены ослабить позиции в ходе слушаний, отмечает издание.

В частности, СБУ интересует, какую цель преследовала продажа природного газа в объеме 11,1 млрд. кубометров по цене 1,7 млрд. долларов «Газпрому» и его последующая покупка в тот же день, в том же объеме и по той же цене. Кроме того, СБУ интересует, осознавал ли И.ДИДЕНКО, что растаможивание газа, который находится в подземных газовых хранилищах «Укртрансгаза» и принадлежит «РосУкрЭнерго», противоречит действующему законодательству и нарушает права собственника. Также от него потребуют пояснений, информировал ли «Нафтогаз» компанию «РосУкрЭнерго» о переуступке ее долговых обязательств в сумме 1,7 млрд. долларов «Газпрому» в пользу «Нафтогаза» и каким образом.

Ранее, напоминают «Подробности», в распоряжении интернет-издания «Украинская правда» оказался пакет документов, который свидетельствует, что, «несмотря на все аргументы юристов и советников, предвидя и осознавая все последствия, Юлия ТИМОШЕНКО до последнего скрывала все подковерные договоренности с «Газпромом» и стала инициатором изменения позиции украинской стороны в Стокгольмском арбитраже. Основной мотив юристов НАК состоял в том, что изменение позиции украинской стороны неминуемо приведет к поражению «Нафтогаза» в арбитражном споре, что будет иметь негативные последствия для компании и страны в целом как с политической, так и экономической точки зрения».

Эксперты рынка сходятся во мнении, что высока вероятность того, что скандал с выполнением решения Стокгольмского арбитража относительно изъятия 11 млрд. кубометров газа разрешится только после объяснения И.ДИДЕНКО причин ослабления позиции «Нафтогаза» в судебном процессе и привлечения к уголовной ответственности исполнителей указаний экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Как известно, 20 июля Апелляционный суд Киева отказался освободить из-под ареста И.ДИДЕНКО. Таким образом, в силе осталось решение Печерского районного суда столицы, принятое 12 июля, согласно которому И.ДИДЕНКО будет находиться в следственном изоляторе в течение двух месяцев, пока СБУ расследует законность прошлогодних январских сделок «Газпрома» и «Нафтогаза» о покупке 11 млрд. кубометров газа, принадлежащего компании-трейдеру «РосУкрЭнерго».