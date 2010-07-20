Руководители водоканала "уплыли" от долгов вместе с имуществом

В Кировоградской области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц водоканала одного из райцентров, которые, чтобы избавиться от долгов, переоформили целостный имущественный комплекс на нового владельца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Кировоградской области.

Чтобы не платить в государственный бюджет 80 тыс. грн. долга, должностные лица водоканала незаконно передали ЦИК водопроводно-канализационных сетей на баланс местного комбината коммунальных предприятий. Вместо процедуры реорганизации или ликвидации предприятия, как того требует действующее законодательство, они создали новый водоканал, который вместе со всем имуществом и передали новому владельцу. Старый водоканал остался с долгами перед государством и без какого-либо имущества.

По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий). Проверки продолжаются.