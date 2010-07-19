Moody's прогнозирует рост ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на уровне 3,3% в 2010 году и 4,5% - в 2011.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

В сообщении указывается, что по прогнозам Moody`s, инфляция в Украине в 2010 году составит 11,4%, в 2011 - 11%.

Также сообщается, что по оценкам рейтингового агентства, дефицит бюджета Украины в 2010 году составит 6% ВВП, а в 2011 году - 4,5% ВВП, рост совокупного госдолга в 2010 году прогнозируется на уровне 34,9% ВВП и 37,1% - в 2011.

По прогнозам Moody`s дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2010 году составит 0,5% ВВП, а в 2011 году - 1,4% ВВП.

В Moody`s считают, что уровень госдолга Украины является относительно низким. При этом риском для обеспечения экономического роста Украины по мнению рейтингового агентства является возможное сохранение ограниченности частного потребления, а рисками для рейтинга страны в целом – возможные проблемы в банковской системе, а также сомнения относительно выполнения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.