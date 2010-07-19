Синоптики говорят, что жара задержится на две недели

В ближайшие две недели в Украине температура воздуха существенно не изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что колебания температуры будут в пределах 2-3 градусов, но на общее состояние погоды, ее характеристики это существенно не повлияет.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, немного будет отличаться погода на западе Украины. «Есть вероятность ливневых дождей кратковременного характера, выпадения града и шквалистого усиления ветра», - уточнил он. Н.КУЛЬБИДА добавил, что в отдельные дни дожди также пройдут в южных и центральных областях. В то же время он отметил, что наименьшее количество осадков ожидается на севере, северо-востоке и на востоке Украины.

О погоде в августе Н.КУЛЬБИДА сказал, что в этом месяце также прогнозируется достаточно знойная погода, температура воздуха может измениться лишь в третьей декаде августа. Он сообщил, что в третьей декаде августа, исходя из опыта предыдущих лет, могут быть достаточно «резкие изменения погодных условий, связанные с изменением воздушных масс».

Отвечая на вопрос о влиянии высокой температуры воздуха на урожай хлеба, Н.КУЛЬБИДА отметил, что существенного влияния не будет. По его словам, согласно прогнозам Гидрометцентра, валовой сбор зерновых должен быть в пределах 42 млн. тонн. М.КУЛЬБИДА сказал, что это меньше, чем в прошлом году, но не из-за жары, а в связи с тем, что погибли посевы озимых, которые в части областей пришлось пересеивать. Он подчеркнул, что жара на урожай озими существенно не повлияет, потому что озимые «либо завершили, либо завершают вегетацию». По словам начальника Гидрометцентра, знойная погода может оказать незначительное влияние на урожай кукурузы.