Черновецкий назначил себя идеологом памятника Гонгадзе

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ торжественно открыл памятный знак на месте, где будет установлен памятник журналисту Георгию Гонгадзе и другим журналистам, погибшим при невыясненных обстоятельствах.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие заместители городского председателя, депутаты Киевсовета, руководители столичных управлений. Также на открытие памятного знака приехал народный депутат от СПУ Михаил МЕЛЬНИЧУК.

Памятный знак был открыт в сквере на углу улиц Красноармейской, 115-121 и Тверской.

На церемонии открытия Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что «слова Гонгадзе разбудили Украину, а его поступки сделали тысячи украинцев героями». «Он - символ демократии нашего времени», - подчеркнул мэр.

После торжественного события в интервью журналистам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что лично контролирует реализацию проекта по сооружению памятника. «Я слежу за конкурсом. Он проходил очень тяжело, но в любом случае идеологом самой скульптуры буду, в том числе, и я. Я вижу ее (скульптуру – УНИАН) не плачущей о прошлом, я вижу ее жизнеутверждающей и символизирующей свободу», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Говоря о возможных сроках открытия памятника, он сказал, что в течение месяца-полтора памятник будет установлен. «Я думаю, что в течение месяца-полтора мы здесь увидим скульптуру», - сказал городской председатель.

На вопрос, будет ли он вкладывать свои деньги в изготовление скульптуры, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Для меня это было бы за честь, но по этим вопросам я должен обращаться уже к самой Мирославе (ГОНГАДЗЕ). Это ее дело по Гражданскому кодексу, потому что она является главным в вопросах правопреемственности».

Что же касается того, дала ли согласие на установление памятника мать Г.Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ, мэр отметил, что идею поддерживает жена журналиста – Мирослава. В отношении Л.ГОНГАДЗЕ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я не хочу сегодня ничего об этом говорить. Я знаю все, кто что говорил против. Что касается матери Гонгадзе, я встречался с ней однажды. Она находится со своими ощущениями. Для нее Гонгадзе - всего лишь ребенок, которого она потеряла. Для его супруги, таких как я людей, он - сын Украины. И для мировой общественности тоже, потому что он настоящий герой, и таких в Украине очень мало».

Главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК сообщил журналистам, что на сегодняшний день конкурс на лучший проект памятника продолжается, и его результаты будут подведены в конце мая этого года. Рассматриваются проекты трех авторских коллективов, работы которых были признаны лучшими в первом туре конкурса.

«Только после подведения итогов конкурса начнется работа над изготовлением памятника. Я не слышал, что говорил мэр, но думаю, что в этом году мы его поставим»,- сказал В.ПРИСЯЖНЮК.

По его информации, на изготовление памятника необходимо будет около 1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года, когда Киевсовет принял решение о переименовании проспекта Советской Украины в Подольском районе столицы в проспект Георгия Гонгадзе, мать журналиста Леся ГОНГАДЗЕ заявила, что это “ненормальное явление”. Она отметила, что никто из чиновников не спрашивал у нее разрешения на переименование проспекта в Киеве. И она никому не давала на это согласия. Мама журналиста считает “кощунством “увековечение” памяти человека, если он еще не похоронен и если точно не установлено, из-за кого он ушел с белого света”.

“Именем моего сына политики манипулируют, чтобы заработать себе баллы, глумятся над ним, надо мной, над всеми журналистами», - сказала она в сердцах.

Справка УНИАН. Распоряжение об открытии в Киеве памятника журналисту Георгию Гонгадзе и другим погибшим журналистам Киевский городской председатель Л. ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал 26 февраля этого года.