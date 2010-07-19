В сексуальное рабство продали 12 украинок

Милиция разоблачила житомирянку и жительницу Киевской области (возрастом 18 и 21 год), продавших за границу в сексуальное рабство 12 украинок.

Как сообщили УНИАН в УМВд Украины в Житомирской области, через Интернет злоумышленницы предлагали девушкам в возрасте от 18 до 22 лет стать моделями за рубежом и помогали выехать в страну назначения. Однако за рубежом девушек удерживали для сексуальной эксплуатации в развлекательном комплексе.

В результате оперативных мероприятий в сотрудничестве с Интерполом МВД Украины и консульским представительством в другом государстве из сексуального рабства освобождены и возвращены на Родину 12 гражданок Украины.

Следственным управлением МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека) Криминального кодекса Украины.

Злоумышленницы арестованы. Следствие по делу ведется.