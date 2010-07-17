Несовершеннолетние ограбили Дом молитвы в Тернополе

В Тернополе несовершеннолетние ограбили Дом молитвы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, ночью четверо ребят выбили дверь в здании храма, откуда похитили ноутбук и проектор. Кражу решили сразу «обмыть», поэтому поникли в складское помещение одного из баров неподалеку, где украли 40 бутылок пива. На момент задержания ноутбук несовершеннолетние грабители уже успели продать.

Как установили правоохранители, один из задержанных уже дважды представал перед судом за нарушение Уголовного кодекса. Остальные подозреваемые растут в неполных семьях, в частности из-за того, что их родители уехали на заработки за границу.

Меру ответственности задержанных за совершенную кражу определит суд.