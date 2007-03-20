Аваков наказал Добкина за прогулы

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН выведен из состава коллегии Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

О распоряжении официально было объявлено на заседании коллегии в понедельник, 19 марта.

Коллегия является совещательным постоянно действующим органом при председателе облгосадминистрации, членов которой, по согласию, назначает губернатор, объяснили в аппарате ОГА.

Коллегия рассматривает на своих заседаниях важнейшие вопросы социально-экономического развития области, согласно которым губернатор может издавать соответствующие распоряжения.

Сегодня в состав этого органа входят, в частности, заместители председателя ОГА, руководители силовых структур, мэры городов областного подчинения, председатели райгосадминистраций, руководители профсоюзов, предприятий – всего 22 человека.

Как стало известно УНИАН, причиной выведения М.ДОБКИНА из состава коллегии стала постоянная неявка городского председателя на ее заседания.