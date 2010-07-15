В Польше отмечают прогресс Украины в подготовке к Евро-2012

Польские организаторы чемпионата Европы по футболу 2012 года отмечают прогресс в подготовке Украины к Евро-2012.

Об этом корреспонденту УНИАН сказали министр спорта Польши Адам ГЕРШ и председатель правления компании Pl2012 Марчин ХЕРРА.

„Имеющиеся сигналы - позитивные. Работы, как в Львове, так и в Киеве, прогрессируют”, - сказал М.ХЕРРА, который возглавляет компанию по координации реализации инфраструктурных проектов к Евро-2012.

Он назвал „ключевым интересом” Польши, чтобы европейский чемпионат состоялся, как и планировалось, в четырех украинских и четырех польских городах.

В то же время, по его словам, инфраструктурные проекты, необходимые для организации Евро-2012, украинцы должны реализовать самостоятельно.

„Можем лишь держать кулаки (за Украину), чтобы как можно лучше вышло”, - сказал он.

В свою очередь, М.ХЕРРА отметил, что европейский футбольный чемпионат после завершения чемпионата мира по футбола является ближайшим крупнейшим спортивным событием, из-за чего на подготовке Украины и Польши будет сосредоточено еще большее внимание.

Он сказал, что UEFA в случае задержек с подготовкой Украины уже не имеет возможности давать дополнительное время на подготовку.

„Сегодня нет много времени. Сегодня нужны очень конкретные решения: где будут проходить групповые матчи, какой будет „лесенка” чемпионата, где будут четвертьфиналы”, - сказал он, выразив надежду, что украинцы будут придерживаться всех ранее утвержденных графиков.

М.ХЕРРА добавил, что следующий анализ состояния подготовки к Евро-2012 UEFA рассмотрит 21 сентября.

А.ГЕРШ, в свою очередь тоже положительно оценил работу новой властной команды в Украине по подготовке к Евро-2012, заметив, что лично встречался, в частности, с вице-премьером Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ.

Он отметил обеспечение финансирования проектов Евро-2012, изменение структуры организации к чемпионату и эффективное управление.

„Это все дает основания думать, что Украина догонит реализацию планов, что позволит совместно в 4 украинских и 4 польских городах организовать Евро-2012”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

В 2009 году UEFA утвердил организаторами 4 украинские и 4 польских города.

Этой весной представители европейской футбольной федерации заявили о возможности перенесения части матчей из Украины в Польшу из-за задержки со строительством стадионов в Львове и Киеве.