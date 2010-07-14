Азаров рассказал, кто получит субсидии на газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство сегодня на заседании примет решение о расширении перечня категорий населения для выплаты субсидий на компенсацию роста тарифов на природный газ, которое состоится в рамках упорядочения тарифной политики по рекомендациям Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Правительство значительно расширит круг семей, которые могут воспользоваться государственной помощью – субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по его словам, компенсироваться будут расходы, которые превышают 15% совокупного дохода для работоспособного населения и 10%, - для неработоспособных.

Премьер также отметил, что будет существенно упрощена процедура назначения такой государственной помощи. «Отделениям Пенсионного фонда поручено организовать начисление субсидий на основе собственной информационной базы получателей пенсионных выплат», - добавил он.

По словам Н.АЗАРОВА, субсидии будут назначаться на основе заявительного принципа. «Человеку не нужно будет ходить по ЖЭКам, предприятиям, разным учреждениям и собирать бесконечные справки. Все необходимые документы должны подготовить и оформить органы социального обеспечения. Никаких других документов никто от гражданина не в праве будет требовать, а за пенсионеров вообще все сделают отделения Пенсионного фонда», - подчеркнул он.

Премьер также предупредил всех чиновников об ответственности за четкую организацию назначения и выплаты субсидий. «Предупреждаю, что правительство принципиально подойдет к оценке этой работы с людьми. В отношении тех, кто отнесется к ней безответственно или безразлично, будут сделаны жесткие выводы», - заявил Н.АЗАРОВ.