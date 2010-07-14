Прокуратура Крыма возбудила 29 уголовных дел о земле

В январе-июне 2010 года органы прокуратуры Автономной Республики Крым в ходе надзора за соблюдением земельного законодательства возбудили 29 уголовных дел, 19 из которых уже расследованы и направлены в суд.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре АРК.

Уголовные дела возбуждены по фактам незаконного распоряжения землями здравниц, парков, государственных предприятий и учебных заведений. Так, уголовные дел возбуждены за выделение земли в границах детского противотуберкулезного санатория им. Боброва, курорта "Канакская балка", парков-памятников "Мисхорский" и "Массандровский", Юсуповского дворцово-паркового комплекса, ГП "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем" и Крымского сельхозинститута им. Калинина. По этим делам проходят должностные лица органов местного самоуправления и органов контроля, при содействии которых происходило отчуждение земли.

В текущем году органами прокуратуры Крыма отменены 624 незаконных земельных решения - столько удовлетворено протестов на решения и действия органов власти, местного самоуправления, контролирующих органов.

В течение 6 месяцев суды автономии удовлетворили 203 иска прокуратуры по вопросам земельных отношений на общую сумму почти 1 млн. грн.

Кроме того, при прокурорском вмешательстве возмещено почти 1,7 млн. грн. в виде поступлений от аренды земли, возмещения потерь лесо- и сельхозпроизводства.