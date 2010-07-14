В Великобритании бюджетные деньги передадут лечащим врачам

В Великобритании объявлена самая масштабная реформа здравоохранения за последние 60 лет. Авторами ее стало новое коалиционное правительство страны. Как сообщили представители властей, согласно плану реформы бюджетные средства, формируемые налоговыми отчислениями, будут направляться непосредственно лечащим врачам, которые сами решат, как их тратить, передает Би-би-си.

Еще одним нововведением должно стать введение более детальной отчетности о работе системы здравоохранения.