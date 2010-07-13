ГОГОЛЬFEST откроется на Майдане

Фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST откроется праздничным действом на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, исполняющий обязанности Киевского городского председателя Александр ПОПОВ подписал распоряжение КГГА «О проведении фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST на Майдане Незалежности».

В распоряжении речь идет о церемонии открытия фестиваля - совместном представлении «Multiverse» (название можно перевести как «огромная вселенная») испанского театра La Fura dels Baus (Барселона, Испания) и театра «Дах», отметили в ГГДА.

По информации организаторов, в постановке будут задействованы почти 100 участников. Оргкомитет фестиваля даже объявил набор волонтеров, которые будут принимать участие в спектакле. На Майдане Незалежности гости открытия ГОГОЛЬFEST смогут увидеть «фирменные» элементы La Fura dels Baus – «human net» (сетка из человеческих фигур), колесо, которое символизирует движение вселенной, и 10-метровый манекен. Кроме того, шоу будет сопровождаться фейерверком.

С целью организации и проведения этого мероприятия на должном уровне Киевская городская государственная администрация обратилась к Главному управлению МВД Украины в г. Киеве с просьбой обеспечить охрану общественного порядка.

В связи с подготовкой места проведения шоу, в частности, монтажом и демонтажем сценического оборудования, движение транспорта на Майдане Незалежности (от ул. Институтской до ул. Городецкого) будет перекрыто 2 сентября с 22.00 до 24.00 и с 22.00 3 сентября до 22:00 5 сентября 2010 года.

Также, в соответствии с распоряжением КГГА, на Майдане Незалежности будет организовано дежурство карет скорой помощи. Кроме того, на время проведения мероприятия на Майдане Незалежности и Крещатике будет отключено декоративное освещение, включая подсветку фонтанов. Фонтаны со стороны Стелы независимости также не будут работать во время шоу.

Как сообщалось, фестиваль современного искусства «ГОГОЛЬFEST-2010» состоится 4-12 сентября на Киностудии им. Довженко.