Погода на завтра

14 июля в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди, в восточных областях – местами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях и в Крыму ожидаются сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 14-19°, днем 24-29°, в Карпатах около 20°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 27-32°, в восточных областях до 35°.

В Киевской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем около 30°.

13 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°, в Днепре в районе Киева 25°.