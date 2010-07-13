В Донецке киллер расстрелял адвоката
12:15, 13 июля 2010Общество
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Начато расследование
В Донецке вчера днем киллер расстрелял частного адвоката.
Информацию об этом УНИАН подтвердили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
По информации милиции, убийца спрятался в кустах у дома 57-летнего юриста в Куйбышевском районе города. Когда адвокат сел в машину и выехал за ворота, убийца выскочил из кустов и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся.
Правоохранители подтвердили, что убитый являлся практикующим адвокатом.
По факту убийства начато расследование.
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