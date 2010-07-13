В Донецке киллер расстрелял адвоката

В Донецке вчера днем киллер расстрелял частного адвоката.

Информацию об этом УНИАН подтвердили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По информации милиции, убийца спрятался в кустах у дома 57-летнего юриста в Куйбышевском районе города. Когда адвокат сел в машину и выехал за ворота, убийца выскочил из кустов и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся.

Правоохранители подтвердили, что убитый являлся практикующим адвокатом.

По факту убийства начато расследование.