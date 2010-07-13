Браконьерами руководил рыбинспектор

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по статьям 364 ("Злоупотребление властью" и 249 ("Незаконное занятие рыбным промыслом") Уголовного кодекса Украины в отношении группы браконьеров и инспектора госрыбохраны, организовавшего и осуществлявшего руководство браконьерскими группами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, браконьеры действовали в составе 4 групп. Их промысел происходил в период действия запрета на лов рыбы. Браконьеры занимались незаконным рыбным промыслом в местах нерестилища рыбы на территории рыбоохранного участка.

Рыба реализовывалась в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены 4 главаря браконьерских групп (каждая группа состояла из трех-четырех человек). Их деятельностью руководил один государственный инспектор районного рыбоохранного участка. Он получал около 30% прибыли от реализации выловленной браконьерскими группами рыбы. Объем улова инспектор контролировал через лиц, которые занимались оптовой скупкой и реализацией рыбы. Кроме того, госинспектор своевременно информировал свои браконьерские группы о предстоящих рейдах и проверках вплоть до указания количественного состава проверяющих групп.

По словам и.о. начальника УМВД в Херсонской области полковника Юрия ПРОКОПЕНКО, в результате преступной деятельности браконьерами только за период с марта по июнь 2010 г было выловлено свыше 7 тонн рыбы разных пород.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту проживания подозреваемых, было изъято свыше 100 видов разных сетей, четыре невода, одна "электроудочка", три лодки, пять двигателей, три незарегистрированных ружья и малокалиберная винтовка с оптическим прицелом. Кроме того, во время обыска у одного из главарей браконьерской группы, на приусадебном участке был выявлен и изъят 21 куст конопли (по данному факту также возбуждено уголовное дело).

6 человек, в том числе рыбинспектор, арестованы. Проводятся мероприятия по выявлению других соучастников преступления и установление причиненного ущерба.