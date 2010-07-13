Синоптики предупреждают об очень сильных дождях
09:07, 13 июля 2010Общество
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Температура - до +35°
Ночью и утром 13 июля в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются очень сильные дожди.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
На остальных территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.
Температура днем будет составлять 24-29°, в восточных областях и на севере Левобережья до 35°.
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