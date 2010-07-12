В райотделе милиции умер еще один киевлянин

В Соломенском районном управлении милиции Киева умер задержанный 29-летний наркотически зависимый мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве.

По данным правоохранителей, мужчина был задержан 11 июля после заявления его матери о хранении сыном в квартире наркотических средств.

Работникам милиции, которые прибыли на место вызова, заявительница в присутствии сына показала место, где тот хранит наркотики. Следственно-оперативная группа изъяла наркотическое вещество.

В ходе предварительной проверки установлено, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последний раз он освободился в январе этого года. По словам матери, сын длительное время является наркотически зависимым, от лечения отказывается, нигде не работает.

В 15.00 наряд патрульной службы доставил мужчину в дежурную часть районного управления, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении «незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта в незначительных размерах».

Приблизительно в 15.30 к инспектору-дежурному дежурной части обратился задержанный и сообщил, что ему стало плохо. Работник милиции сразу вызывал карету скорой медицинской помощи. Врачи сделали задержанному внутримышечную инъекцию, установили диагноз - «абстинентный синдром» и порекомендовали вызвать кардиологическую бригаду, что дежурный срочно и сделал, проинформировали в ГУ МВД в Киеве.

Медики-кардиологи сделали задержанному кардиограмму и внутримышечную инъекцию, после чего он самостоятельно зашел в комнату для задержанных.

При этом правоохранители отметили, что как первая, так и вторая бригада медработников не “нашли необходимым отреагировать на просьбу сотрудника милиции госпитализировать больного”.

В 18.10 инспектор-дежурный дежурной части обратил внимание, что состояние здоровья задержанного ухудшается, и опять вызывал специализированную медицинскую бригаду. Во время предоставления больному помощи он потерял сознание и умер на руках у врачей. Ни их реанимационные мероприятия, ни действия реанимационной бригады, которая была вызвана кардиологами, положительного результата не дали, сообщили в ООС ГУМВД Украины в г. Киеве.