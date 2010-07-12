Евро на межбанке откатилось назад
10:54, 12 июля 2010Общество
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Рубль подешевел
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9010/7,9085 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2558/0,2561 грн./рубль, котировки по евро-гривне упали – 9,9470/9,9600 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2572/1,2574 долл./евро (пятница,9 июля, - 1,2697/1,2699 долл./евро).
В пятницу, 9 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9058 грн./долл.
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