Евро на межбанке откатилось назад

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9010/7,9085 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2558/0,2561 грн./рубль, котировки по евро-гривне упали – 9,9470/9,9600 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2572/1,2574 долл./евро (пятница,9 июля, - 1,2697/1,2699 долл./евро).

В пятницу, 9 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9058 грн./долл.