На шахте в Донецке эвакуировали 190 горняков

В Донецке на шахте им. Абакумова в связи с аварией проводилась эвакуация 190 горняков.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА, в 20.15 9 июля на шахте им. Абакумова (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания»), на горизонте 715 метров произошло загорание ленты конвейера. В момент аварии в шахте работало 190 горняков. Все они в 22.00 самостоятельно поднялись на поверхность.

«Прибывшие на шахту четыре отделения горноспасателей в 22.20 ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», - сказала М.НИКИТИНА.

Она уточнила, что работа шахты временно приостановлена, устанавливается причина загорания.