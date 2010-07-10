Суд обязал застройщика отдать квартиры для чернобыльцев

В Житомире при содействии прокуратуры суд обязал застройщика передать облгосадминистрации квартиры, которые должны получить чернобыльцы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на заместителя начальника отдела представительства интересов граждан и государства в судах прокуратуры области Алексея МЕЛЬНИКА.

По его словам, 16 июня 2010 года решением Хозяйственного суда Житомирской области удовлетворен иск прокуратуры, которым обязано КП "Житомирбудзамовник” передать для проживания чернобыльцев Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Житомирской областной государственной администрации 1078,42 кв. м общей жилой площади квартир, которые находятся в доме №21 по ул. Народицкой в Житомире на сумму 2 млн. 950 тыс. 885 грн.

"Во время проверки прокуратуры области установлено, что Главным управлением труда и социальной защиты населения Житомирской ОГА во исполнение в 2004 году соглашения о паевом участии в финансировании строительства жилья для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы граждан в жилом доме в Житомире по ул. Народицкой, 21, было перечислено коммунальному предприятию "Житомирбудзамовник" более 2 млн. 950 тыс. грн.", - заметил А.МЕЛЬНИК.

По его словам, это коммунальное предприятие, в свою очередь, должно было передать Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации 1078,42 кв. м общей площади квартир. Однако застройщик свои обязательства по договору не выполнил.

А.МЕЛЬНИК отметил, что, учитывая выявленные нарушения, прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Житомирской области в интересах государства в лице Главного управления труда и социальной защиты населения и Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций ОГА.

Теперь КП «Житомирбудзамовник» обязано выполнить решение хозяйственного суда и передать упомянутому управлению квартиры общей площадью 1078,42 кв. м на сумму почти три млн. грн. Квартиры эти должны получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС.