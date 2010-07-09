Перепись украинцев отложили на год

В Украине планируется перенести проведение переписи населения с 2011 на 2012 год.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель председателя Государственного комитета статистики Украины Наталия ВЛАСЕНКО.

"В прошлом году должна была состояться пробная перепись, а основная - в 2011 году. Однако, учитывая кризис, в прошлом году не были предусмотрены средства на проведение пробной переписи, и мы были вынуждены подать предложения правительству о переносе сроков", - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Она напомнила, что последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году. «Согласно правилам ООН, периодичность проведения переписей составляет один раз в 10 лет. Лаг в один год - это допустимая ситуация, поэтому мы сейчас приступили срочно ко всем подготовительным работам по проведению пробной переписи в декабре этого года, которая состоится в Харьковской области в Дергачевском районе», - добавила Н.ВЛАСЕНКО.

По ее словам, только данные переписи позволяют получить широкую характеристику населения, на основе которой должны выстраиваться все стратегии развития страны. В частности, отметила представитель Госкомстатистики, речь идет не только об общем количестве населения, но и об образовательном уровне граждан, языковом составе населения, миграционных процессах, а также об этнической принадлежности.