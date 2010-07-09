Евро в обменниках перевалило за 10

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 8 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91/10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,78-9,99 грн./евро, по продаже – в пределах 10,02-10,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 июля повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2465 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2540-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,5% и сегодня составляет 9,92 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,05 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,99 грн./евро, по продаже – в пределах 10,01-10,125 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного повысился по сравнению с 8 июля и сегодня составляет 0,2460/0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,70/10,08 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,75/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 9,85/10,10 грн., рубль – 0,2490/0,2570 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9058, к евро – 10,008743, к российскому рублю – 0,25546.