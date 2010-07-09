Что думают украинцы о страховой медицине (опрос)
Данные Института Горшенина
Украинцы поддерживают введение страховой медицины, но скептически оценивают последствия этой реформы.
Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.
Почти половина опрошенных (45,2%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Из них 29,4% ответили «скорее да», 15,8% - «точно да» на этот вопрос.
Не поддерживают введение страховой медицины около трети респондентов (32,7%). Из них 20% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 12,7% - «точно нет».
Каждый пятый украинец (22,1%) затруднился ответить на данный вопрос.
В целом, по результатам исследования эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что украинцы подтверждают наличие коррупции в системе здравоохранения. Многие опрошенные отвечали, что сталкивались с фактами прямого вымогательства денег в государственных медицинских учреждениях, большинство граждан оплачивает медицинские услуги.
Согласно опросу, большая часть украинцев (65,2%) считает систему здравоохранения коррумпированной.
Противоположное мнение высказало вдвое меньшее количество респондентов (30,8%), а 4% - затруднились ответить на данный вопрос.
Большинство граждан Украины (61,4%) в течение последнего года оплачивали услуги доктора в медицинских учреждениях. При этом более четверти опрошенных (29,2%) не оплачивали услуги доктора за последний год. Затруднились ответить на данный вопрос 9,4% респондентов.
Как отмечают эксперты, если бы можно было выбрать, платить ли за медицинские услуги, украинцы предпочли бы их не оплачивать – ответ «медицина в Украине должна быть бесплатной» дали 30,3% опрошенных.
Четверть респондентов (25,4%) предпочли бы платить наличными доктору, каждый шестой (15,7%) – наличными через кассу, а каждый десятый украинец (9,1%) предпочел бы безналичный расчет за медицинские услуги.
Ответ «мне все равно» на этот вопрос дали 6,5% граждан Украины, затруднились ответить 13%.
На вопрос о том, приходилось ли напрямую сталкиваться со случаями вымогательства денег работниками государственных медицинских учреждений, 45,8% опрошенных ответили отрицательно, и почти столько же – 42,9% - положительно. Затруднился ответить на этот вопрос каждый десятый респондент (11,3%).
Эксперты также отмечают, что миф о бесплатной медицине продолжает жить в сознании граждан, и это оказывает влияние на их отношение к введению страховой медицины. Украинцы в целом поддержали эту идею, хотя и высказали противоречивое к ней отношение. Такая же противоречивость проявляется и в оценке последствий – только треть опрошенных считают, что введение страховой медицины будет способствовать снижению уровня коррупции в системе здравоохранения.
В частности, около трети граждан Украины (36,3%) полагают, что в случае введения страховой медицины уровень коррупции в системе здравоохранения уменьшится.
Почти такое же количество опрошенных (31,4%) считают, что уровень коррупции не изменится, а по мнению каждого десятого (10,8%), в случае введения страховой медицины уровень коррупции увеличится. Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый респондент (21,5%).
Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Страховая медицина в Украине» с 3 по 5 июля.
Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.
Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.