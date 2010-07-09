Что думают украинцы о страховой медицине (опрос)

Украинцы поддерживают введение страховой медицины, но скептически оценивают последствия этой реформы.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Почти половина опрошенных (45,2%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Из них 29,4% ответили «скорее да», 15,8% - «точно да» на этот вопрос.

Не поддерживают введение страховой медицины около трети респондентов (32,7%). Из них 20% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 12,7% - «точно нет».

Каждый пятый украинец (22,1%) затруднился ответить на данный вопрос.

В целом, по результатам исследования эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что украинцы подтверждают наличие коррупции в системе здравоохранения. Многие опрошенные отвечали, что сталкивались с фактами прямого вымогательства денег в государственных медицинских учреждениях, большинство граждан оплачивает медицинские услуги.

Согласно опросу, большая часть украинцев (65,2%) считает систему здравоохранения коррумпированной.

Противоположное мнение высказало вдвое меньшее количество респондентов (30,8%), а 4% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (61,4%) в течение последнего года оплачивали услуги доктора в медицинских учреждениях. При этом более четверти опрошенных (29,2%) не оплачивали услуги доктора за последний год. Затруднились ответить на данный вопрос 9,4% респондентов.

Как отмечают эксперты, если бы можно было выбрать, платить ли за медицинские услуги, украинцы предпочли бы их не оплачивать – ответ «медицина в Украине должна быть бесплатной» дали 30,3% опрошенных.

Четверть респондентов (25,4%) предпочли бы платить наличными доктору, каждый шестой (15,7%) – наличными через кассу, а каждый десятый украинец (9,1%) предпочел бы безналичный расчет за медицинские услуги.

Ответ «мне все равно» на этот вопрос дали 6,5% граждан Украины, затруднились ответить 13%.

На вопрос о том, приходилось ли напрямую сталкиваться со случаями вымогательства денег работниками государственных медицинских учреждений, 45,8% опрошенных ответили отрицательно, и почти столько же – 42,9% - положительно. Затруднился ответить на этот вопрос каждый десятый респондент (11,3%).

Эксперты также отмечают, что миф о бесплатной медицине продолжает жить в сознании граждан, и это оказывает влияние на их отношение к введению страховой медицины. Украинцы в целом поддержали эту идею, хотя и высказали противоречивое к ней отношение. Такая же противоречивость проявляется и в оценке последствий – только треть опрошенных считают, что введение страховой медицины будет способствовать снижению уровня коррупции в системе здравоохранения.

В частности, около трети граждан Украины (36,3%) полагают, что в случае введения страховой медицины уровень коррупции в системе здравоохранения уменьшится.

Почти такое же количество опрошенных (31,4%) считают, что уровень коррупции не изменится, а по мнению каждого десятого (10,8%), в случае введения страховой медицины уровень коррупции увеличится. Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый респондент (21,5%).

Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Страховая медицина в Украине» с 3 по 5 июля.

Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.