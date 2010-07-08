В Севастополе отпразднуют День ВМФ

25 июля в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню Военно-морского флота России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны РФ, празднование дня ВМФ РФ начнется в акватории Севастопольской бухты, где состоится военно-морской парад кораблей Черноморского флота России и военно-спортивный праздник, в котором будут задействованы более 30 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, 20 единиц боевой техники, подразделение морской пехоты.

В течение праздничного дня севастопольцы и гости города смогут посетить музей Черноморского флота и боевые корабли, ошвартованные на причале «Минная стенка». Там же можно будет осмотреть образцы современной российской военной техники, находящейся на вооружении частей береговых войск российского флота.

Вечером на площади Нахимова в честь Дня ВМФ РФ состоится традиционный праздничный концерт. Завершатся праздничные мероприятия артиллерийским салютом и фейерверком, сопровождаемым фонтанами на воде.

Для участия в торжествах приглашены делегации российских регионов, шефствующих над кораблями и частями флота.

Личный состав кораблей и частей приступил к тренировкам и репетициям в соответствии с планом подготовки военно-спортивного праздника.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, новым командующим Черноморского флота Российской Федерации назначен вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ.