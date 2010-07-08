Visa и MasterCard злоупотребляют монопольным положением в Украине?

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает международные платежные системы Visa и MasterCard в злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке.

Об этом заявил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ сегодня в ходе интернет-конференции.

"Visa и MasterCard контролируют 85% рынка Украины. То есть однозначно являются монополистами внутреннего рынка платежных карточек. У нас есть основания подозревать их в злоупотреблении этим монопольным положением", - сказал А.КОСТУСЕВ, отметив при этом, что антимонопольные службы в других странах также изучают деятельность этих платежных систем.

По информации АМКУ, Visa и MasterCard в последние три года повысили в три раза свои тарифы на украинском рынке.

Как сообщал УНИАН, АМКУ начал расследование деятельности международных платежных систем Visa и MasterCard в Украине в начале июня т.г.