Погода на завтра

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в южной части местами сильные дожди, град, при грозах шквалы 15-20 м/с, лишь в северных, восточных областях и на Закарпатье без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, в Крыму и Приазовье местами 21-23°, в западных областях 9-14°, днем в Украине 23-28°, в восточной части 30-34°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°, в районе Одессы 19°, в Днепре в районе Киева 24°.