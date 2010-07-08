В Алчевске похитили главу профсоюза меткомбината

Сегодня утром в Алчевске Луганской области исчез председатель независимого профсоюза ОАО «Алчевский металлургический комбинат» Андрей ТИТАРЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Татьяна КИСЛАЯ.

По ее словам, в конфедерацию позвонила по телефону жена А.ТИТАРЕНКО и сообщила, что утром мужа у их дома ожидал автомобиль «Форд» темно-вишневого цвета, в котором сидели двое. Когда муж вышел из дому, к нему подошел один из сидевших в машине. Ему “что-то было предъявлено”, после чего его посадили в автомобиль. Все это жена видела в окно, а позже ей позвонили по телефону с работы и сообщили, что А.ТИТАРЕНКО не явился на работу.

По словам Т.КИСЛОЙ, независимый профсоюз на АМК был создан в апреле текущего года после того, как коллективное обращение рабочих в облгосадминистрацию в феврале о нарушении их прав и вопросов охраны труда на комбинате ни к чему не привели. По ее словам, сразу после создания независимого профсоюза в отношении членов организации начались “репрессии и угрозы”, даже в адрес семей. Два человека, сказала Т.КИСЛАЯ, уже уволены, шестеро “по надуманным причинам” переведены на нижеоплачиваемую работу. По этому поводу подан иск в суд.