Под Киевсоветом кричат «Мазепа forever!»

Около 150 человек пикетируют здание КГГА и Киевсовета с требованием не переименовывать улицу Мазепы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции планируют передать столичной власти обращения с призывом отказаться от переименования улицы Мазепы в Лаврскую, которое подписали представители научно-культурной сферы и украинской интеллигенции и члены 23 общественных организаций.

Пикетчики, представляющие новое движение добровольцев «Пространство свободы», скандируют: «Мазепа forever!», «Мазепа наш герой!», «Украина превыше всего!».

Среди пикетчиков - представители Конгресса украинских националистов, ВО «Свобода», партии «За Украину!», которые держат флаги своих организаций.

В обращении, адресованном столичной власти, напоминается о выдающемся вкладе гетмана Мазепы не только в борьбу за независимость Украины, но и в развитие украинской культуры и образования.

Пикетчики отмечают, что независимо от решения Киевсовета намерены 10 июля провести еще одну акцию – выстроиться от площади Славы вдоль улицы Мазепы и Лаврских стен, образовав живую цепь в поддержку нынешнего названия улицы. Акцию планируется провести в 14.00.