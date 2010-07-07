"5 канал" хочет разделиться

В Национальном совете Украины по вопросам телерадиовещания заявляют о готовности рассмотреть заявление учредителей "5 канала" о намерении создать на его базе двух новых телеканалов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Нацсовета Владимир МАНЖОС.

"Мы ознакомились с последними заявлениями руководства "5 канала", где они сказали, что действительно намерены построить на основе "5 канала" два канала, потому что этот канал создан двумя телерадиоорганизациями (ТРК "НБМ" и ТРК "Экспресс-Информ")", - сказал он, добавив, что "у владельца или руководства канала такие намерения были давно, они сами подали в Нацсовет заявку о разделении этого канала на два телевизионных канала, поэтому мы готовы рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее решение".

Кроме того, В.МАНЖОС напомнил, что вопрос относительно использования частот телеканалом TВi сейчас находится на рассмотрении в суде, и Нацсовет готов выполнить любое решение, которое вынесет суд.