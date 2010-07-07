Азаров отменил еще одно "газовое" решение Тимошенко

Кабинет министров Украины своим постановлением отменил постановление Кабмина №775 от 10 июня 2009 г., которым передавались на баланс дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" государственные газораспределительные сети 43 региональных газоснабжающих компаний (обл- и горгазы).

Соответствующее постановление №547 от 5 июля 2010 г. опубликовано на сайте Верховной Рады.

Напомним, согласно постановлению Кабмина №775 от 10 июня 2009 г. газораспределительных сетей лишились ОАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Гадячгаз", "Днепропетровскгаз", "Днепрогаз", "Донецкгоргаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростышевгаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз", "Крымгаз", "Львовгаз", "Луганскгаз", "Лубныгаз", "Макеевкагаз".

В список также вошли "Мариупольгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Полтавагаз", "Ривнегаз", "Севастопольгаз", "Сумыгаз", "Тернопольгаз", "Тернопольгоргаз", "Тысменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз", "Черкассыгаз", "Черниговгаз", "Шепетовкагаз", "Козовагаз” и "Киево-Святошинскгаз".

Кроме того, дочернему предприятию "Нафтогаза Украины" были переданы также газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК "Нафтогаз Украины": ДК "Газ Украины", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвыдобування" и ОАО "Черноморнефтегаз".

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание дочернего предприятия (ДП) «Нафтогазмережи», которое было создано во исполнение постановления Кабинета министров Украины №775 от 10 июня 2009 года «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей».

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК “Газ Украины” НАК "Нафтогаз Украины", были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.