Крым получит почти 400 млн. грн. по Киотскому протоколу

Крым в 2010 году получит 392 млн. грн. в рамках действия Киотского протокола - деньги пойдут на утепление школ и больниц, а также на установку в зданиях новых энергосберегающих оконных рам, сообщил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

«Средства поступят в Крым в ближайшее время. Сейчас мы готовим документы, готовим объекты, на которых будет проводиться работа», - цитирует В.ДЖАРТЫ пресс-служба крымского правительства.

Утепление учреждений образования и здравоохранения региона позволит реже запускать котельные и снизить объем вредных для природы выбросов.

Киотский протокол - международный документ, принятый в 1997 году в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он устанавливает для каждой страны максимально допустимую норму выбросов парниковых газов.

Украина в 2009 году продала Японии 30 млн. тонн эквивалента углекислого газа. За это государство выручило около 375 млн. долл. «живыми» деньгами.