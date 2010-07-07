Рекордная жара установилась на Восточном побережье США

В связи с рекордной жарой, установившейся на Восточном побережье США, Национальная метеослужба предупредила население об опасностях, связанных с повышением температуры воздуха в ближайшие двое суток до почти 40-градусной отметки в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, а также в штатах Нью-Джерси и Делавэр, передает корреспондент РИА Новости.

Метеорологи предсказывают, что столбик термометра вечером во вторник и в среду может подняться выше отметки в 40 градусов, что в сочетании с высокой влажностью может пагубно сказаться на здоровье людей.

"Сегодня днем будет так жарко, что погода может отразиться на всех, вне зависимости от возраста и общего состояния здоровья", - отмечается в заявлении Национальной метеослужбы.

Специалисты призывают людей не выходить на улицу без особой необходимости, воздерживаться от любых спортивных упражнений и находиться в кондиционированных помещениях.

Особое беспокойство жара вызывает у энергетических компаний. Обилие кондиционеров, работающих на полную мощность, нередко приводит к сбоям в подаче электроэнергии.

Подобная жара в 2006 году стала причиной гибели 46 человек в одном только Нью-Йорке. На данный момент известно только об одной жертве жары - скончалась 92-летняя жительница Филадельфии.